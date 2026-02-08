Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Краснодарском крае

Краснодарский край попадет под влияние тыловой части циклона, центр которого движется с юго-запада в низовья Дона. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, в регионе ожидается облачная погода с осадками. На черноморском побережье местами пройдут сильные дожди. В предгорных и горных районах дождь перейдет в мокрый снег. Температура воздуха понизится до 5-7 градусов тепла.

Прогнозируется западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 750 мм ртутного столба, что остается ниже нормы.

В понедельник метеорологи ожидают небольшой снег и мокрый снег. Местами возможна гололедица. Температура воздуха составит около нуля градусов.

Наталья Решетняк