«Предприниматели стали мыслить более прагматично»

В 2025 году в Краснодаре наибольший рост спроса пришелся на франшизы в сфере аренды и строительства (в 3,5 и 2,5 раза соответственно), следует из исследования аналитиков «Авито Бизнес 360». В структуре спроса на «готовый бизнес» лидируют торговля (30%), сфера услуг (18%) и производство (13%). Председатель комитета по франчайзингу и масштабированию бизнеса ККО «Опора России» Виктория Кантимирова рассказала «Ъ-Кубань», почему Краснодар голосует за «землю и бетон», и какие франшизы наиболее перспективны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Кантимирова

Фото: предоставлено автором Виктория Кантимирова

Фото: предоставлено автором

«Рост спроса на франшизы в сфере аренды и строительства в Краснодаре я бы не стала рассматривать как краткосрочный всплеск. Скорее, это индикатор того, что предприниматели в регионе стали мыслить более прагматично и по-взрослому. Сегодня бизнес выбирают не по принципу “где красивее упаковка”, а по логике: где понятна экономика, есть физический актив и прогнозируемый спрос.

Краснодар — мегаполис, где недвижимость остается не просто рынком, а частью образа жизни и инвестиционной стратегии. Постоянный приток населения, активное жилищное строительство, развитие коммерческих пространств формируют устойчивый спрос на аренду, эксплуатацию, ремонт и сопутствующие сервисы.

Поэтому интерес к таким франшизам — это, по сути, попытка предпринимателей встроиться в уже работающую экономику региона, а не создавать спрос с нуля.

Сильная сторона арендных и строительных франшиз — их “приземленность”. Это бизнесы про конкретный результат: квадратные метры, сроки, загрузку, маржинальность. Во многих из них франшиза покупается не ради бренда, а ради системы: расчетов, технологий, маркетинга, управленческих решений. И это важный сдвиг — предприниматели начинают ценить именно управляемость.

Но вместе с тем я вижу и зону риска. Эти модели требуют дисциплины, финансовой подушки и умения работать вдолгую. Здесь меньше места импульсивным решениям и больше ответственности за ошибки. Если франчайзер не имеет реального операционного опыта, а франшиза существует только в презентации, такие проекты не выдержат 2026 года. Поэтому дальше рынок будет расти не количественно, а качественно — за счет естественного отбора.

Структура спроса, где лидируют торговля, услуги и производство, вполне логична. Торговля по-прежнему остается самым понятным входом в бизнес, особенно для начинающих предпринимателей.

Сфера услуг активно растет за счет сервисных и нишевых решений — от бытовых до B2B, где важны не площади, а процессы и команда. Производственные франшизы пока занимают меньшую долю, но именно они формируют более устойчивую модель бизнеса и, на мой взгляд, недооценены рынком.

При этом предложение на рынке франшиз не всегда соответствует запросу предпринимателей. Мы до сих пор видим переизбыток однотипных торговых и общепитовских концепций и дефицит хорошо упакованных, управляемых франшиз в строительстве, сервисе, ИТ и производстве. Спрос на такие модели есть, но качественных предложений — ограниченное количество.

Рынок франчайзинга в Краснодаре находится на переходном этапе. Он уже ушел от наивного восприятия франшизы как “гарантии успеха”, но еще не полностью пришел к пониманию франчайзинга как инструмента масштабирования бизнеса.

Сдерживают развитие завышенные ожидания, нехватка управленческих компетенций и, к сожалению, недоверие, сформированное некачественными проектами прошлых лет.

Наиболее перспективными в текущих экономических условиях я считаю франшизы, которые решают прикладные задачи бизнеса и людей: сервисы для недвижимости, строительства, эксплуатации, B2B-услуги, технологичные модели с прозрачной экономикой. Будущее франчайзинга — за честными цифрами, сильной операционной системой и партнерством, а не за громкими обещаниями».