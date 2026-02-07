Количество кубанских компаний на рынке стройматериалов сократилось

В Краснодарском крае количество юридических лиц, специализирующихся на продаже и производстве стройматериалов, в 2025 году сократилось. В частности, по данным на 1 января 2026 года, в регионе действуют 516 таких производств (на 2,1% или 11 организаций меньше в сравнении с 1 января 2025 года), 2,5 тыс. компаний специализируются на оптовой торговле стройматериалами (на 2,2% или 56 организаций меньше) и 376 — на розничной (на 1,1% или 4 организации меньше). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По статистическим сведениям, в прошлом году ликвидировано 35 юрлиц — производителей стройматериалов (на шесть компаний больше, чем закрыто в 2024 году), 188 юрлиц, занимающихся оптовой торговлей стройматериалами (на 13 организаций меньше, чем в предшествующем году) и 28 юрлиц, торгующих в розницу (на 9 меньше, чем ушло с рынка в 2024 году). Количество регистраций составило 28, 141 и 31 соответственно — всего 200 юрлиц, что на 10% меньше, чем открылось в 2024 году.

В Краснодарстате уточнили, что данные получены на основе сведений о государственной регистрации, предоставляемых ФНС России из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Всего в промышленности строительных материалов Краснодарского края работают более трех тыс. предприятий с численностью сотрудников свыше 30 тыс. человек, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве промышленной политики региона. Они производят практически всю линейку существующей продукции для строительства и реконструкции зданий, включая газобетонные блоки, тарированный цемент, кирпич, железобетонные изделия, гипсовые изделия, сухие бетонные смеси, изделия из бетона, стеновые материалы.

В Краснодарском крае создан комплекс мер финансовой и нефинансовой государственной поддержки промышленных предприятий, в том числе промышленности строительных материалов. В частности, в 2025 году профильное министерство предоставило субсидию четырем промышленным предприятиям на сумму 41,5 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае количество покупок товаров для строительства и ремонта в 2025 году сократилось на 4%.

Маргарита Синкевич