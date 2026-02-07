В Москве арестовали трех полицейских по делу о легализации 2 тыс. мигрантов

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал трех полицейских, которых обвиняют в получении взяток за организацию незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

СКР расследует уголовное дело в отношении семи лиц, в том числе пяти сотрудников органов внутренних дел. Среди них — начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции. По версии следствия, с января 2023 года по октябрь 2025-го фигуранты за взятки выдали фиктивные учебные визы свыше 2 тыс. иностранцам.

С февраля по июль 2025 года фигуранты исключили из реестра контролируемых лиц как минимум 1,5 тыс. иностранцев. Затем подозреваемые сделали им фиктивные документы и внесли их в базу данных, установило следствие. Начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение процедуры выдачи российского паспорта.

