Не гнутся шведки

Российское выступление на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо началось скромно. Дарья Непряева в 20-километровом лыжном скиатлоне, состоявшемся 7 февраля, пережила падение и финишировала 17-й, далеко позади не только победительницы шведки Фриды Карлссон, но и топ-десятки.

Дарья Непряева (в центре) в гонке на Олимпиаде в Милане и Кортина д'Ампеццо

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Сюжет этой гонки в Валь-ди-Фьемме, в которой лыжницы бежали сначала 10 км классическим ходом, а потом столько же — коньковым, очень планомерно и жестоко упрощал ее интригу. Отрезок, на котором сильные лыжницы держались большой и плотной группой, оказался недолгим. Группа проредилась, развалилась на первом же подъеме и первом спуске. Пережили скользкий путь из-за моросившего в Альпах дождя не все, а среди упавших и отставших обнаружилась занимающая первое место в общем зачете Кубка мира Джессика Диггинс. Американка собиралась отличиться в скиатлоне, но не ее был день.

Потом впереди обнаружилась дружная связка оторвавшихся спортсменок — три шведки Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Йонна Сундлинг, а также норвежка Астрид Эйре Шлинн. Сундлинг, чья специальность — спринт, может быть, по ходу гонки про себя проклинала Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за то, что, стремясь к модному гендерному равновесию, после предыдущей, пекинской, Олимпиады увеличила дистанцию каждой из половинок на два с половиной километра. Ей бы, конечно, дистанцию покороче — тогда и терпеть было бы попроще. А так скисла уже на «классике», когда, пытаясь взобраться в очередной раз на крутой холм, поняла, что идти в спину привыкшим терпеть соперницам не удается и приходится, хватая ртом воздух, смириться с незавидной участью. Так их осталось трое.

Когда пришло время бежать коньком, выяснилось, что этот стиль — беда Шлинн. С ней произошло примерно то же самое, что и с Сундлинг. В итоге пролетела даже мимо бронзы — она уплыла матерой соотечественнице Хайди Венг. Тройка превратилась в тандем из двух шведских сверстниц, которые вместе ворвались в лыжную элиту на излете прошлого десятилетия, а теперь разбирались, кто из них раньше получит первое олимпийское золото.

Шведки Эбба Андерссон (слева) и Фрида Карлссон после финиша

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Впрочем, и с такой разборкой толком не сложилось. Фрида Карлссон, помимо всего прочего, известна своей куражностью. Бывает, что, поймав озарение, мчит по трассе с сумасшедшей скоростью, не зная усталости. А это был как раз момент озарения. От Эббы Андерссон, славящейся упертостью, она убежала легко, привезя ей на финише без малого минуту. «Чувствовала себя машиной»,— описывала Карлссон свое состояние.

Еще через три минуты после Андерссон финишный створ пересекла Дарья Непряева. Среди 13 российских спортсменов, добившихся возможности выступать на Олимпиаде, именно ей выпало стартовать первой. И некоторое время Непряева держалась так, что можно было подумать, что посражается в олимпийском скиатлоне, как уже бывало в гонках в рамках Кубка мира, за какое-нибудь почетное место. Ну нет, не за второе, конечно, которое заняла ее старшая сестра Наталья в скиатлоне пекинском четыре года назад, но за такое, чтобы недалеко от тройки.

Не срослось. Четверть часа Непряева демонстрировала стойкость и упорство, цепляясь за первую десятку, а затем телеоператоры выхватили ее грохнувшейся на альпийский снег на том же самом спуске, что подвел Диггинс, и подтверждающей, что с горнолыжной подготовкой у отечественных спортсменов по-прежнему не все гладко.

Больше серьезных поводов вспоминать о ней не было. Завершила гонку 17-й — цифра, идентичная стартовому номеру Непряевой. Но случай был не тот, чтобы считать сочетание красивым.

Алексей Доспехов