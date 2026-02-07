Министерство финансов РФ разработало законопроект, который предполагает запрет на пополнение счетов граждан через банкоматы более чем на 1 млн руб. в месяц. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с отмыванием незаконно полученных средств. О том, как это может повлиять на граждан, бизнес и на банковскую систему в целом, «Ъ-Кубань» рассказал директор по аналитике «Инго Банка», кандидат экономических наук Василий Кутьин.

Василий Кутьин

Фото: предоставлено автором

«Речь идет именно о сумме за календарный месяц, а не за одну операцию. Основной положительный эффект, который ожидает Минфин от введения данного лимита — борьба с отмыванием денег, поскольку большие суммы наличных сложнее будет незаметно переводить в безналичный оборот. Однако ставить знак равенства между борьбой с наличным оборотом и борьбой с теневой экономикой все-таки не следует. Скорее всего, данный законопроект Минфина окажет очень ограниченное воздействие на проблему отмывания незаконно полученных средств. Более того, нельзя исключать, что по некоторым аспектам ситуация усугубится.

Прежде всего, ограничение в 1 млн руб. повлияет на добропорядочных граждан, которые продали за наличные дорогостоящее имущество — транспортные средства, драгоценности, предметы коллекционирования или недвижимость. Очевидно, что сложности также возникнут у предпринимателей, поскольку самостоятельная инкассация через банкоматы для ИП является обычной практикой. Например, малые и средние торговые предприятия регулярно получают наличную выручку и часто используют банкоматы для оптимизации бизнес-процессов. Установленный лимит в 1 млн руб. может оказать негативное влияние на сложившиеся операционные модели бизнеса.

Таким образом, есть риск, что мера даст обратный эффект: теневые структуры и связанные с ними лица будут еще активнее использовать наличный оборот средств и либо ограничат, либо вообще исключат использование банкоматов и банковской инфраструктуры. В результате контроль за финансовыми потоками только усложнится, а спрос на наличные деньги неизбежно возрастет.

По моему мнению, с большой долей вероятности, в результате введения данного лимита в стране увеличится количество расчетов из "рук в руки" без последующего внесения денежных средств в банковскую систему, что приведет к увеличению доли наличных средств в экономике России. Этот тренд, по оценкам Банка России, уже наблюдается: объем наличных в обращении продолжает расти, и на начало 2026 года он уже достиг 19,7 трлн руб., а с 2021 года увеличился почти на 46%. Но, например, на Кубани за прошедший год наличный денежный оборот сократился на 10,8%. В период с января по сентябрь 2025 он составил 4,1 трлн руб. а в 2024 году достигал 4,6 трлн руб.

В случае, если человеку потребуется положить на счет сумму больше 1 млн руб. в месяц наличными, то самым удобным способом будет внесение наличных денежных средств через кассу банка с паспортом. При этом важно помнить: уже действует правило, согласно которому при суммах свыше 600 000 руб. банк вправе запросить документы о происхождении денег. Для бизнеса существует возможность работать через инкассацию и корпоративные сервисы, но это потребует дополнительных расходов.

В целом, если мера начнет действовать, то ситуация превышения лимита пополнения через банкомат будет невозможна. Очевидно, что внедрение подобных нововведений потребует серьезной модернизации программных комплексов и изменения бизнес-процессов в банках, что приведет к росту операционных расходов банков».