В Сочи 23 февраля ограничат движение у Завокзального мемориала

В День защитника Отечества в Сочи будут введены временные ограничения движения транспорта в районе Завокзального мемориального комплекса. Меры связаны с проведением памятных и торжественных мероприятий и направлены на обеспечение безопасности участников и гостей церемоний. Ограничения начнут действовать с 6:00 и продлятся до 10:00 23 февраля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В указанный период будет полностью прекращено движение автомобильного транспорта на ряде участков улично-дорожной сети, примыкающих к мемориальному комплексу. Временные перекрытия коснутся пересечения улицы Севастопольской с переулком Севастопольским, пересечения улицы Севастопольской с улицей Тоннельной, а также проезда на придомовую территорию в районе дома №17 по улице Севастопольской. Ограничения будут действовать исключительно на время проведения мероприятий и будут сняты сразу после их завершения.

Изменения затронут и работу общественного транспорта. На период действия ограничений будет приостановлено движение автобусов маршрута №15. Кроме того, временно скорректируют схему движения маршрутов №24 и №26. На этих маршрутах из расписания будут исключены остановки «Улица Титова», «Привокзальная», «Улица Параллельная», «Мемориал», «Улица Севастопольская», «Улица Докучаева», а также остановка «По требованию».

Вместе с тем для обеспечения транспортной доступности пассажиров в маршруты №24 и №26 будут включены дополнительные остановочные пункты. В период действия временных ограничений автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках «Улица Шота Руставели», «Улица Туапсинская» и «Улица Невская». После завершения мероприятий движение общественного транспорта и автомобильного потока будет восстановлено в штатном режиме.

Горожанам и гостям курорта рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок, заранее выбирать альтернативные маршруты и, при возможности, пользоваться общественным транспортом с учетом временной корректировки схем движения.

Мария Удовик