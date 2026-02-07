Пассажирка погибла при столкновении микроавтобуса на дороге «Ростов — Азов»

На трассе между Ростовом-на-Дону и Азовом произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над машиной. Транспортное средство врезалось в металлическое барьерное ограждение справа по ходу движения, после чего по инерции столкнулось с ограждением слева.

При ударе 69-летняя пассажирка выпала из салона автомобиля и скончалась на месте происшествия. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев