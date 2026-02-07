На Кубани средняя зарплата в строительстве превысила 96 тысяч рублей

По состоянию на 23 января 2026 года средняя заработная плата по виду экономической деятельности «Строительство» в Краснодарском крае составила 96,6 тыс. руб., что более чем на 20 тыс. руб. (на 26,2%) больше аналогичной даты прошлого года (76,5 тыс. руб.). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Как отметили в ведомстве, среди самых востребованных профессий в строительстве — монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, арматурщик, электрогазосварщик, бетонщик, плотник, каменщик, монтажник технологических трубопроводов, маляр, прораб, машинист экскаватора и другие.

Согласно заявленным в службу занятости вакансиям, арматурщику работодатели предлагают среднюю зарплату 250 тыс. руб. Средняя зарплата электромонтажника по освещению и осветительным сетям составляет 190 тыс. руб., начальника отдела в строительстве — 160 тыс. руб. Главный геодезист в строительстве может рассчитывать на среднюю зарплату 155 тыс. руб., слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике — 145,5 тыс. руб., монтажник технологических трубопроводов — 142,7 руб., а инженер по надзору за строительством — 140 тыс. руб.

По данным минтруда Кубани на 23 января 2026 года, работодателями в службу занятости населения заявлено 50,4 тыс. вакансий. Из них по виду экономической деятельности «Строительство» — 7,2 тыс. вакансий (на 23 января 2025 года было заявлено 5,1 тыс. вакансий).

