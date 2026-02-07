В Краснодаре на улице Круговой локализовали пожар площадью 400 кв. м в ангаре

В Краснодаре утром произошло возгорание в ангаре, расположенном на улице Круговой. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 10:30. По прибытии подразделений было установлено, что огонь охватил порядка 400 кв. м помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По информации регионального ведомства, пожарным удалось локализовать возгорание в короткий промежуток времени, что позволило не допустить дальнейшего распространения огня. В тушении задействованы 51 специалист и 19 единиц пожарно-спасательной техники.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что происшествие не представляет угрозы для населения. Информация о пострадавших не поступала, эвакуация не проводилась. Обстановка в районе пожара находится под контролем экстренных служб.

Случай на улице Круговой стал очередным инцидентом с возгоранием на территории Краснодара за последнее время. Ранее, 24 января, в двухэтажном здании автомастерской на улице Соколова произошел взрыв газового баллона, который привел к обрушению кровли. Тогда пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы. Кроме того, вечером 26 января пожар произошел в двухэтажном кафе на Адыгейской набережной, где огонь был локализован на площади 160 «квадратов».

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины возгорания ангара на улице Круговой. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте.

Мария Удовик