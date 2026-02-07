В Сочи отметили 12-летие открытия Олимпиады

В Сочи отмечают 12-летие со дня открытия XXII зимних Олимпийских игр. В связи с памятной датой глава города Андрей Прошунин посетил один из ключевых объектов олимпийского наследия в горном кластере — курорт «Газпром Поляна», а также станцию канатных дорог «Альпика», с которой начиналась история горного туризма и горнолыжного спорта в Сочи, сообщил глава курорта в своем Telegram-канале.

Во время визита мэр ознакомился с работой музея, созданного энтузиастами и посвященного развитию горных лыж в России — от периода царской России до современности. Значительная часть экспозиции музея посвящена Белой Олимпиаде в Сочи. Отдельный раздел рассказывает о событиях Великой Отечественной войны на Кавказе, формировании горно-стрелковых подразделений и вкладе советских альпинистов в Победу. В настоящее время в музее собрано более пяти тысяч экспонатов, включая редкие и уникальные предметы спортивного и исторического значения.

Среди экспонатов представлены единственная в своем роде антарктическая лыжная система ручной работы, первые в СССР пластиковые лыжи, а также экипировка олимпийских чемпионов, известных спортсменов и путешественников. Отдельное место в коллекции занимает хрустальный глобус Кубка мира по хафпайпу, завоеванный российской спортсменкой Валерией Демидовой, который является единственным подобным трофеем в стране.

Андрей Прошунин отметил, что лыжный спорт традиционно занимает особое место в истории России, а подобные музеи являются важной частью сохранения олимпийского наследия. По его словам, объект будет включен в городской проект «Городские путешествия», что позволит организовывать экскурсионные посещения музея для школьников в период каникул.

Глава города подчеркнул, что Олимпийские игры 2014 года стали важным этапом в развитии Сочи, обеспечив создание современной инфраструктуры, развитие зимних видов спорта и формирование волонтерского движения. По его оценке, олимпийское наследие продолжает работать на благо жителей и способствует укреплению статуса Сочи как курорта международного уровня.

Мария Удовик