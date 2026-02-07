Следствие изъяло у блогера Лерчек 46 млн руб. наличными

Во время обыска в доме у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) изъяли 46 млн руб. наличными и 22 комплекта украшений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Были изъяты украшения премиальных брендов, в том числе Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier. Среди них восемь браслетов, серьги, ожерелья, а также часы Chopard, Rolex и Cartier. Изъятое упаковано в картонную коробку и находится в камере хранения у следователя.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Валерия Чекалина и ее муж Артем незаконно перевели более 251,5 млн руб. из России на счет компании в ОАЭ. При совершении операции они не уведомили налоговые органы и оформили операцию по подложным документам как приобретение информационного продукта. Оба находятся под домашним арестом.

Подробности дела — в материале «Ъ».