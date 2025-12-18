Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Лерчек на продление домашнего ареста

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее бывшего мужа Артема Чекалина на продление домашнего ареста, сообщил РБК. Обвиняемые отправлены под домашний арест еще на полгода.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерия Чекалина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В конце ноября Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест бывшим супругам до 10 мая 2026 года. По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год господа Чекалины незаконно перевели более 251,5 млн руб. из России на счет компании в ОАЭ. При совершении операции они не уведомили налоговые органы и оформили операцию по подложным документам как приобретение информационного продукта.

Как уточняет издание, адвокат Лерчек просил суд изменить меру пресечения на менее строгую, поскольку его подзащитная беременна и у нее на иждивении находятся трое маленьких детей. Также адвокат указал на то, что госпожа Чекалина не будет скрываться и воспрепятствовать следствию. При этом вину она не признает. Блогер утверждает, что занималась исключительно съемкой контента для наполнения фитнес-марафона.

Адвокат бывшего мужа Лерчек подтвердил, что его подзащитный частично признал вину, ставит вопрос только о квалификации и желает возместить причиненный РФ ущерб. По данным издания, адвокат господина Чекалина просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде или запрет определенных действий для подзащитного.