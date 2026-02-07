Сторис в Telegram стали доступны бесплатно

В Telegram появилась возможность публиковать сторис без покупки Premium-подписки. Внимание на это обратил ТАСС. С момента ввода функции в 2023 году она была недоступна без платной подписки.

Сторис отображаются в самом верху приложения, над чатами. Истории могут быть видны шесть, 12, 24 или 48 часов, их также можно сохранять, чтобы они остались в профиле. Можно регулировать доступность Stories и разрешить просматривать их всем пользователям, всем контактам или только выбранным.

Как выяснил «Ъ», в 2025 году реклама в Telegram-каналах подорожала более чем на 30%. Больше всего выросли цены в категории «Новости и СМИ», где средний прайс на одну интеграцию увеличился в три раза. Это связано с прогнозируемым ростом их аудитории, говорят аналитики. По их прогнозу, в 2026 году рост цен на рекламу в мессенджере составит до 25%.

Подробности — в материале «Ъ» «Информация к размещению».