Информация к размещению

В 2025 году реклама в Telegram-каналах подорожала более чем на 30%. Больше всего выросли цены в категории «Новости и СМИ», где средний прайс на одну интеграцию увеличился в три раза. Это связано с прогнозируемым ростом их аудитории, говорят аналитики. В 2026 году рост цен на рекламу в мессенджере составит до 25%, добавляют они.

“Ъ” ознакомился с данными МТС AdTech о динамике изменения стоимости рекламы в Telegram за 2025 год. Из них следует, что в среднем за период размещения во всех категориях Telegram-каналов цены выросли на 32%, сильнее всего — на долгосрочные интеграции (месяц и более) в новостных каналах: в среднем более чем в три раза. На втором месте — сегмент мидл- и больших авторских блогов — от 13% до 144%. Тройку лидеров замыкает сегмент «Маркетинг и реклама» в микро- и малых каналах — от 48% до 135%. При этом охваты Telegram-каналов в целом увеличились за год всего на 9%, а компенсировать медиаинфляцию опережающим ростом аудитории удалось только личным блогам и СМИ, говорят в компании. Новостные микроблоги нарастили охваты более чем на 700%, а средние — почти на 220%. В Telegram не ответили “Ъ”.

Аналитики сходятся во мнении, что в целом в 2026 году общий рост цен на платформе составит 15–25%, при этом новостной сегмент может прибавить и более 30%.

Ранее “Ъ” писал, что объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в Telegram в 2026 году может достичь 27–28 млрд руб., в то время как в новом мессенджере Max при учете нулевой базы можно ожидать роста рекламной активности на 100–150%, до 300–600 млн руб. В Max и VK отказались от комментариев.

Медиаинфляция в Telegram напрямую зависит от роста числа подписчиков, напоминают в МТС AdTech. Так, у «Новостей и СМИ» наиболее заметна динамика в микро- и малых каналах, где средняя стоимость одной интеграции МБУ (месяц без удаления с одним часом в топе — условное название формата продвижения) выросла с 11,4 тыс. до 63,2 тыс. руб. и с 41,6 тыс. до 115 тыс. руб. соответственно. В категории «Блоги» микроканалы, напротив, снизили цены за год на 45%, а крупные подняли прайс на 144%, до более 1 млн руб. У «Маркетинга и рекламы» наибольший рост цен заметен в микросегменте — на 135%, при этом средние и крупные игроки категории опустились в цене на 54% и 12% соответственно.

Опрошенные “Ъ” участники рекламного рынка связывают тенденцию с перераспределением спроса и изменением логики закупок.

Долгосрочные интеграции в новостях и крупных блогах растут больше всего из-за понятного контекста и прогнозируемой аудитории. Стабильный рост охватов компенсирует высокую стоимость в категории, отмечает директор по связям с общественностью МТС AdTech Сергей Становкин. В Telega.in видят, что динамично в 2024–2025 годах средний чек рос в категориях каналов «Красота и уход» (+39%), «Спорт» (+29%) и «Кино» (+24%). В 2026 году можно ожидать незначительного роста стоимости размещений в пределах общей медиаинфляции с наибольшей динамикой в нишевых и прикладных тематиках, прогнозирует гендиректор платформы Владимир Мосин.

Telegram окончательно закрепился в статусе ключевой медиаплатформы в РФ, напоминает гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. В то же время спрос со стороны брендов растет быстрее, чем предложение качественных площадок, это и формирует медиаинфляцию, добавляет он.

Снижение цен у микроблогов — признак перегрева данного сегмента: рекламодатели стали считать эффективность строже, говорит Игорь Демидов. Он добавляет, что в будущем на рост цен в Telegram также может повлиять решение госорганов о дополнительных ограничениях платформы (если оно будет принято). В таком случае цены у крупных каналов вырастут еще на 20–40%, а малые будут «демпинговать» их или уходить с площадки, говорит эксперт.

