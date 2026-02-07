Бразилия впервые с 2024 года закупила российскую пшеницу

В январе Бразилия импортировала российскую пшеницу на $10,9 млн. Бразилия осуществила закупки впервые с декабря 2024 года, но сумма тогда была в десять раз меньше — $1,1 млн.

По итогам января Бразилия закупила пшеницу только из четырех стран. Самым крупным поставщиком стала Аргентина ($70,9 млн), далее идут Уругвай ($12,8 млн) и Парагвай ($11,7 млн), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

Минсельхоз сообщал, что в 2025 году Россия поставила за рубеж около 80 млн тонн продовольствия на $41,5 млрд. Основа российского продовольственного экспорта — зерно. В 2024 году, по данным «Агроэкспорта», оно сформировало 36,9% зарубежных поставок в денежном выражении.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Плечистая пшеница».