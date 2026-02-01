Экспорт российского продовольствия сократился более чем на 25%

В 2025 году Россия поставила за рубеж около 80 млн тонн продовольствия на $41,5 млрд. Такие цифры в интервью «России 24» привела министр сельского хозяйства Оксана Лут. Это хуже результата 2024 года, когда поставки оценивались в 109 млн тонн и $43 млрд соответственно. В натуральном выражении снижение могло составить 26,6%, в денежном — 3,5%. Весной 2025 года вице-премьер Дмитрий Патрушев связывал спад как с влиянием внешних факторов, так и с недоработками властей.

Основа российского продовольственного экспорта — зерно. В 2024 году, по данным «Агроэкспорта», оно сформировало 36,9% зарубежных поставок в денежном выражении. Следом шли масложировая продукция (20,4%), рыба и морепродукты (11,3%), мясная и молочная продукция — 5,2%.

Сейчас в планах властей — сокращение доли зерна. Оксана Лут рассчитывает, что к 2030 году его доля в экспорте российского АПК составит не более 25%. Остальной объем сформирует продукция с той или иной степенью переработки. По словам министра, это позволит в том числе избежать снижения зарубежных поставок в случае неурожая.

Александра Мерцалова