Плечистая пшеница

Аренда зерновозов для поставки продукции на экспорт в российские порты на Черном море, закончившая год резким ростом ставок, по итогам 2026 года может подорожать на 22%. Это продиктовано увеличением на 40% дальности поставок: карта зерновых маршрутов поменялась из-за неурожая на юге. Основной экспорт сейчас обеспечивают регионы Черноземья, Поволжья и Сибири.

Средняя стоимость аренды зерновоза для перевозки в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) в первом квартале 2026 года может составить 3,3 тыс. руб. в сутки за вагон, поставки тонны зерна из центра страны — 4 тыс. руб., подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). К концу этого года значения вырастут на 22% и 14,3% соответственно. В четвертом квартале 2025 года средняя стоимость аренды зерновоза выросла к третьему на 39%, доставки тонны зерна из центра России — на 16,7%, следует из данных ЦЦИ. Согласно «Русагротрансу», расходы на перевозку тонны зерна по железной дороге в порт Новороссийска в четвертом квартале 2025 года выросли на 36% к значению третьего квартала.

Стоимость доставки зерна увеличивается параллельно с активным ростом экспортных объемов.

Аналитики «Совэкона» отмечают, что поставки за рубеж российской пшеницы в ноябре 2025 года достигли 5,2 млн тонн, в декабре — 4,2 млн тонн. Оба этих значения стали рекордами за восемь лет. Компания повысила свой прогноз экспорта пшеницы на 2025/26 сельскохозяйственный год на 0,4 млн тонн, до 45,7 млн тонн. Если ожидания реализуются, то совокупный объем экспорта вырастет на 12% год к году.

Аналитики «Русагротранса» ждут, что железнодорожным транспортом в сезоне-2025/26 перевезут более 20 млн тонн экспортной пшеницы, что больше на 26,2% к предыдущему сезону и на 10,5% к среднему значению за пять лет. Рост экспорта в «Совэконе» связывают со спросом внешних покупателей и конкурентоспособными ценами. Но дальнейшая динамика будет ограничена в том числе экспортной квотой в 20 млн тонн для всех зерновых с середины февраля и до конца сезона. Вторым фактором, согласно «Совэкону», станет удаленность запасов от портов.

Удлинение маршрутов до экспортных портов старший аналитик ЦЦИ Роман Шагалов называет одним из факторов удорожания логистики.

Средняя дальность поставок зерна в четвертом квартале 2025 года составила 1,4 тыс. км, это на 40% больше среднего значения за долгое время — 1 тыс. км. В «Русагротрансе» отмечают, что за весь 2025 год среднее расстояние перевозки зерна по железной дороге выросло на 18% год к году. В четвертом квартале показатель прибавил 48% к третьему и 20% год к году.

Увеличение дальности поставок объясняется плохим урожаем на юге, считающемся ключевым экспортным регионом. Согласно Росстату, валовой сбор зерна в Южном федеральном округе в 2025 году составит 28,99 млн тонн, потеряв 8,9% год к году. Это единственный макрорегион, показавший выраженное снижение (см. “Ъ” от 18 января).

Оксана Лут, министр сельского хозяйства, 4 января, «РИА Новости»: «С точки зрения качества весь мир оценивает наше зерно очень высоко».

В «Русагротрансе» говорят о росте объема перевозок пшеницы в порты из Приволжья, Центрального Черноземья и Сибири при снижении поставок с юга. Роман Шагалов замечает, что в третьем квартале 2025 года лидерами по погрузке на экспорт были Ставропольский край, Волгоградская и Липецкая области. В четвертом квартале их место заняли еще более удаленные от портов АЧБ регионы — Новосибирская и Омская области, Алтайский край, обеспечившие рекордные объемы.

Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов считает, что роль регионов Центрального Черноземья и Поволжья продолжит расти. Юг не может покрыть экспортный спрос. Эксперт замечает, что растущая стоимость доставки негативно сказывается на рентабельности экспортеров. «Это вынуждает трейдеров либо закладывать издержки в цену, рискуя конкурентоспособностью, либо сокращать закупочные цены, что может демотивировать сельхозпроизводителей»,— рассуждает господин Суворов.

Александра Мерцалова