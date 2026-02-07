Не сошлись в цене

Кассационный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит спор между ООО «Мрамортурк» и Новороссийской таможней из-за начисления компании–импортеру дополнительных платежей. Речь идет о стоимости импортированных из Турции изделий из гранита и мрамора, в результате которой компания доплатила 1,8 млн руб. Юристы поясняют, что таможня при расчетах отталкивалась не от реального положения внутри ценового сегмента товаров, а применила усредненные показатели.

Окружной Северо-Кавказский кассационный суд рассмотрит решения нижестоящих инстанций, признавших требования ООО «Мрамортурк» об отмене завышенных Новороссийской таможней платежей законными. Суды постановили возвратить компании 1,8 млн руб.

Как следует из судебных материалов, в июне 2025 года ООО «Мрамортурк» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с требованием отменить решения Новороссийской таможни о корректировке таможенной стоимости импортированных из Турции изделий из гранита и мрамора, в результате которой компания доплатила 1,8 млн рублей.

Компания ввозила обработанные изделия из гранита и мрамора для строительства по внешнеэкономическому контракту с турецкой фирмой Stonemaster Dogal Tas San. Ve Tic. LTD STI. С ноября 2023-го по июнь 2024 года Новороссийская таможня направила импортеру одиннадцать запросов документов по различным таможенным декларациям. Таможенники усомнились в достоверности заявленной стоимости товаров и потребовали дополнительные документы. Товары были выпущены под обеспечение уплаты таможенных платежей.

Компания в установленный срок предоставила все запрошенные документы и пояснения. Однако по результатам их рассмотрения таможня с января по август 2024 года приняла десять решений о внесении изменений в таможенные декларации.

В результате корректировки стоимости товаров таможня взыскала дополнительные платежи на общую сумму 1,8 млн руб. Доначисления включали ввозные пошлины, НДС, а также пени по одной из деклараций.

Таможня потребовала дополнительные платежи вследствие корректировки таможенной стоимости импортированных товаров. В частности, таможенники посчитали заявленную компанией стоимость товаров заниженной по сравнению со среднерыночными показателями: вследствие проведения сравнительного анализа было установлено, что цены, указанные ООО «Мрамортурк» при декларировании, оказались значительно ниже средних цен на аналогичную продукцию, ввозимую другими участниками ВЭД.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мрамортурк» зарегистрировано в 2020 году в Мытищах. Основной вид деятельности компании — торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. Руководитель и бенефициар — Ирина Морозова. Чистая прибыль предприятия на конец 2024 года составила 504 тыс. руб.

«Вставая на сторону компании, суд исходил из презумпции достоверности информации, представленной декларантом. Напомню, что согласно отдельным разъяснениям ВС РФ, в публичных таможенных правоотношениях действует принцип, согласно которому документы и сведения, представленные участником ВЭД, считаются достоверными до тех пор, пока таможенный орган не докажет обратное. Так как истец смог обосновать свои претензии, и доказать документарно, что цены изначально соответствовали реальности, суд пришел к выводу, что таможня отталкивалась не от реального положения внутри ценового сегмента, а применила усредненные показатели»,— пояснил адвокат АБ «Акцепт» Александр Евтеев.

По его словам, решение выглядит юридически выверенным и основанным на тщательном анализе фактических обстоятельств, а основная проблема позиции таможни заключается именно в фундаментальных процедурных и методологических нарушениях, которые уже были детально задокументированы судом, а наличие прямого нарушения норм материально-процессуального права здесь не усматривается.

Партнер Адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня поясняет, что таможня применила резервный метод расчета, что привело к доначислению таможенных платежей и НДС. В основу решения таможенный орган положил доводы о наличии расхождений в экспортных декларациях и инвойсах, ссылался на данные системы «Мониторинг-Анализ».

«Суды первой и апелляционной инстанций признали требования импортера законными, руководствуясь разъяснениями, согласно которым отличие цены сделки от ценовой информации таможенного органа само по себе не является основанием для отказа в применении иного метода. Арбитражный суд установил, что общество представило документы, подтверждающие реальность сделки и оплату товара в заявленном размере. Таможенный орган при корректировке использовал для сравнения товары, не являющиеся сопоставимыми. Например, сравнивались необработанные блоки с полированными, товары различных размеров и производителей. В материалах дела разница в суммах импортером объяснялась объединением нескольких инвойсов в одной декларации, наличием торговой надбавки посредника, что является обычной практикой»,— говорит юрист.

Также, по его словам, суд указал на недопустимость использования усредненных ценовых данных в отношении обобщенных групп товаров при применении используемого метода расчета.

Оба юриста полагают, что попытки обжалования таможенным органом вряд ли приведут к успеху. По их мнению, решение суда первой инстанции выглядит юридически выверенным и основанным на тщательном анализе фактических обстоятельств, а основная проблема позиции таможни заключается именно в фундаментальных процедурных и методологических нарушениях, которые уже были детально задокументированы судом. Наличие прямого нарушения норм материально-процессуального права здесь не усматривается.

