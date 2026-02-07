Выставка «Белый свет», концерт «Русское барокко» и комедия «Свидание на четверых»

Когда откроется выставка омской художницы «Белый свет», когда пройдет концерт «Русское барокко» и что ждет гостей на спектакле «Свидание на четверых».

7 февраля (суббота)

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Расстояния» омского графика Марины Сапожниковой. Экспозиция включает 45 работ, посвященных пространствам России, где главным героем становится взгляд из окна автобуса или автомобиля. Марина Сапожникова с 2015 года является членом союза художников России, в 2021-м вошла в состав союза театральных деятелей РФ. Начало в 12:00.

В киноконцертном комплексе имени Маяковского покажут комедию «Свидание на четверых». История разворачивается в гостинице провинциального города, где встречаются пассажиры самолета, вылет которого задержан из-за плохой погоды. На сцене выступят Светлана Пермякова, Анжела Кольцова, Дмитрий Малашенко и Иван Моховиков. Начало в 19:00.

8 февраля (воскресенье)

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт Viva Avia. Его представит Новосибирский академический симфонический оркестр. Выступление приурочено ко Дню гражданской авиации. Музыканты исполнят произведения популярной классической музыки, эстрадные шлягеры и тематические песни о полетах. Начало в 18:00.

9 февраля (понедельник)

В Центре культуры и отдыха «Победа» состоится концерт «Высокое барокко». В мероприятии примут участие исполнители из России, Франции и Нидерландов. В программе — произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Антонио Вивальди и других. Начало в 23:30.

10 февраля (вторник)

В концертном зале Новосибирской специальной музыкальной школы пройдет концерт «Русское барокко». Исполнителями выступят барочная капелла «Золотой век» и студенты Сибирской школы барочной музыки. Идея первого концерта — путь русской инструментальной музыки в России 18-го века. Второй концерт будет посвящен камерной стороне барокко. Начало в 18:30.

11 февраля (среда)

В ДК Железнодорожников прозвучат хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром в шоу Enjoy the Symphony Show. Его представит официальный трибьют-бенд Devotion Mode. Начало в 19:00.

12 февраля (четверг)

В Доме ученых СО РАН покажут спектакль «Мужчина нарасхват». Комедия раскрывает житейскую историю героини, которая находится в поиске мужчины мечты, однако критерий у нее только один — финансовая обеспеченность будущего мужа. Избранник находится, но незадолго до свадебного путешествия выясняется, что он уже женат. В ролях — Сергей Писаренко, Ольга Бузова, Павел Гайдученко, Евгений Никишин. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Белый свет». Ее представит художница из Омска Елена Боброва. Экспозиция включает более 60 масштабных полотен. Елена Боброва возглавляет молодежное объединение Омского регионального отделения союза художников России, входит в состав областного выставочного комитета. Начало в 12:00.

13 февраля (пятница)

В Доме джаза пройдет винно-музыкальный вечер WINE&JAZZ. Гости примут участие в винной дегустации, а также сыграют в винное казино в музыкальном сопровождении исполнителей Дома джаза. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).

Александра Стрелкова