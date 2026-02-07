Трамп: «что-то» может произойти по теме России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Россией и Украиной идут очень хорошо. По его словам, может «что-то» произойти.

«У нас были очень, очень хорошие переговоры по теме России и Украины. Что-то может произойти»,— сказал господин Трамп журналистам. О чем именно идет речь, он не пояснил.

5 февраля в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорил, что в ближайшие недели он ожидает прогресса в урегулировании конфликта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, третий раунд переговоров состоится в ближайшее время.