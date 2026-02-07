Зимние Олимпийские игры-2026 объявлены открытыми

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония проходила в Милане, Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На них разыграют 116 комплектов наград в 16 дисциплинах. Впервые в программу Олимпиады включен ски-альпинизм.

Всего в соревнованиях примут участие около 2,9 тыс. спортсменов из 93 стран. 13 российских спортсменов допущены к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зимние, жаркие, ничьи».