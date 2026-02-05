Зимние, жаркие, ничьи

Одним из главных аттракционов открывающейся 6 февраля Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо может оказаться борьба за первое место в ее медальном зачете. Фаворитами в ней являются, как и на предыдущих зимних Олимпийских играх, норвежцы, но конкуренты, например американцы и немцы, кажется, не очень-то далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трудно представить, что американский фигурист Илья Малинин не завоюет в Милане олимпийское золото

Фото: Tang Xinyu / VCG / Getty Images Трудно представить, что американский фигурист Илья Малинин не завоюет в Милане олимпийское золото

Фото: Tang Xinyu / VCG / Getty Images

С борьбой за первенство в медальном зачете предстоящей Олимпиады, в которой российская команда из-за своей малочисленности (в ней всего 13 человек) и неопытности участвовать, понятно, не будет, связана любопытная интрига. В статусе зимнего гегемона уже довольно прочно утвердились норвежцы. Они были первыми на двух предыдущих Олимпийских играх — в 2018 году в Пхёнчхане и в 2022-м в Пекине, а недавно смогли занять верхнюю строчку в классификации и сочинской Олимпиады 12-летней давности. Взобраться на нее постфактум у них вышло после завершения допинговых разбирательств в отношении представителей российской сборной, потерявших из-за них стопку медалей. Так что, получается, в последний раз норвежской команде не удалось превзойти всех по количеству и качеству завоеванных наград уже очень давно — в 2010 году. Тогда Олимпиада проходила в Ванкувере, и канадцы выжали максимум из фактора «своей площадки». На итальянцев она такого эффекта не окажет — не та мощь.

Серия из трех побед — это уже для современной эпохи, в которой нет такого зимнего монстра, каким был в эпоху прежнюю СССР, нечто совершенно выдающееся. Но останавливаться норвежцы, судя по всему, не собираются, и большинство ресурсов, которые специализируются на прогнозах насчет распределения олимпийских медалей, считают их фаворитами и сейчас. Более того, Gracenote и Totallympics уверены, что сборной Норвегии по силам собрать в Италии даже больше наград, чем в Китае. Четыре года назад их было 37 — 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых. Нынешние оценки настаивают, что у норвежцев может быть даже больше двух десятков побед.

Эти прогнозы имеют довольно прочный и рациональный фундамент — в виде показателей ключевых соревнований олимпийского цикла и персональных достижений оказавшихся в составе сборной спортсменов. Но все-таки кое-какие трещинки, заставляющие сомневаться в их крепости, обнаружить несложно.

В 2022 году львиную долю золотых наград (11) для сборной Норвегии добыли представители всего двух видов спорта — лыжных гонок и биатлона. Они, эти два гиганта олимпийской программы, и нынче остаются базой, на которой строятся ее амбиции. В лыжах и биатлоне у норвежцев множество знаменитостей с шикарными послужными списками, а за их пределами — вкрапления отдельных сильных спортсменов в отельных видах и дисциплинах вроде горных лыж или прыжков с трамплина.

Так вот за четырехлетний цикл база, как ни крути, стала чуть-чуть хлипче. Абсолютная гегемония благодаря в первую очередь Йоханнесу Клэбо, но не только ему в мужских лыжных гонках. Никто не удивится, если в них норвежцы возьмут все шесть стоящих на кону золотых медалей. Но вот в лыжах женских нет никого близкого по классу Терезе Йохауг, а в мужcком биатлоне — к также завершившему карьеру Йоханнесу Бё, героям 2022 года. В них все на тоненького: может, получится и неплохо — спортсменов высокого уровня достаточно, а может, и скверно — оппоненты не слабее. И компенсировать «недостачу» не выйдет. Тогда не то что о двух десятках золотых медалей, а и о полутора мечтать не придется.

А между тем наиболее опасные конкуренты не так уж в плане потенциала далеко. Речь прежде всего о прилично отставших от норвежцев в Пекине сборных Германии и США. У немцев козыри сосредоточены в тех видах, в которых спускаются вниз по ледяному желобу с сумасшедшей скоростью. Даже не просто козыри, а козырные тузы — ничем не побьешь. В бобслее и санном спорте их команды почти полностью сформированы из выдающихся персонажей вроде Франческо Фридриха, Юлии Таубиц, Макса Лангенана, Феликса Лоха. Причем их преимущество над оппонентами, как правило, огромное, исключающее неожиданности. А бобслей и сани — это, между прочим, девять золотых медалей. Больше двух немцы едва ли упустят. Хорошие бойцы у них есть и в скелетоне. Нужно выстрелить кому-то из немецких фаворитов, скажем, второго эшелона (а такие имеются, допустим, в биатлоне) — и тогда норвежские позиции затрещат.

Со сборной США тоже все понятно. У нее козырь — широта набора дисциплин, в которых заложены медальные перспективы, и огромный отряд явных фронтменов своих жанров. Ну, к примеру, сложно представить, что фигурист Илья Малинин упустит золото в мужском одиночном катании, сноубордистка Хлоя Ким — в хафпайпе, конькобежец Джордан Столц — в спринте, а горнолыжница Микаэла Шиффрин не возьмет его в какой-то из слаломных дисциплин. Но это далеко не полный перечень американцев, нацеливающихся в Италии не просто на медаль, а именно на золото. В нем и другие горнолыжники, и другие конькобежцы, и другие фигуристы, и другие представители видов, ассоциирующихся с экстримом,— сноуборда и фристайла. А еще — возглавляющая общий зачет лыжного Кубка мира Джессика Диггинс, трехкратная олимпийская чемпионка по бобслею Кейли Хамфрис и обе хоккейные команды — мужская и женская. В случае со сборной США насчитать маячащие на горизонте 20 золотых медалей и сражение вплоть до финишных клеток за звание зимнего олимпийского лидера с норвежцами вообще не проблема.

Алексей Доспехов