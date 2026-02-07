В Керченском проливе очистили свыше 3 тыс. км береговой линии

Специалисты очистили свыше 3 тыс. км береговой линии после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Новых выбросов нефтепродуктов на побережье за минувшую неделю не зафиксировано. Продолжается наблюдение за береговой линией и акваторией Черного моря.

За время работ собрано свыше 185 тыс. т загрязненного песка и грунта. Из них более 176 тыс. т уже утилизировано или передано в хозяйственный оборот специализированными организациями. Всего в ликвидации последствий аварии задействованы 785 человек и 186 единиц техники.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с мазутом на борту. Произошел разлив около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Экипажу удалось эвакуировать, но один моряк погиб.

Никита Бесстужев