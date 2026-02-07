В трех населенных пунктах Адыгеи обновят системы водоснабжения за 177,6 млн рублей

В Тахтамукайском районе Адыгеи в 2026 году проведут масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На проведение работ в 2025–2026 годах направлено около 177,6 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в республиканском министерстве строительства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект охватит три населенных пункта района. В поселке городского типа Энем построят водозаборный узел, в хуторе Суповский реконструируют действующий водозабор, а в ауле Тахтамукай возведут новую водопроводную сеть.

Федеральная программа направлена на повышение надежности систем водоснабжения и улучшение качества коммунальных услуг. По данным регионального минстроя, реализация запланированных мероприятий обеспечит устойчивое развитие населенных пунктов района и снизит риски аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

Необходимость обновления инфраструктуры вызвана высоким уровнем износа отдельных объектов и активным социально-экономическим развитием региона. Рост численности населения и большой объем жилищного строительства также требуют модернизации коммунальных систем.

Завершить модернизацию планируется к 1 ноября 2026 года. В минстрое отметили, что реализация проекта создаст долгосрочный инфраструктурный задел для дальнейшего развития Адыгеи.

Никита Бесстужев