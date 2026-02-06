Прокуратура потребовала передать государству систему Leonardo

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании «Сирена Трэвел» — разработчика крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов Leonardo. Иск был подан 4 февраля в Никулинский районный суд против нескольких десятков физических и юридических лиц. Это следует из карточки суда.

Предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля. Среди ответчиков по делу — гендиректор «Сирены-Трэвел» Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, миллиардер Ибрагим Сулейманов, Константин Киви, Валерий Нестеров и другие. Они имеют доли в «Сирене-Трэвел» напрямую или через коммерческие структуры. Три источника РБК в Генпрокуратуре подтвердили, что речь в иске идет о передаче «Сирена Трэвел» в доход государства.

Один из ответчиков по делу Алексей Шелухин подтвердил Радио РБК, что получил повестку в суд. «Но я не понимаю, какое я отношение имею к "Сирена Трэвел". Я не знаю, о чем дело, я не знаком с делом, не знаком с исковым заявлением до сегодняшнего момента. Какие требования лично ко мне, я не знаю. Отношений с "Сирена Трэвел" я не имею никаких, за исключением того, что "Сирена Трэвел" — акционер моей компании, в которой я тоже являюсь акционером»,— сказал он.

26 января в работе Leonardo произошел сбой, который затронул работу авиакомпаний «Аэрофлот», «Ямал», «Победа», Azur Air, АЛРОСА, Smartavia, «Уральские авиалинии» и других. Авиаперевозчикам пришлось приостановить регистрацию пассажиров на рейсы и продажу билетов. Из-за этого в 10 крупнейших аэропортах страны задержали или отменили более 70 рейсов. В «Ростехе» сообщили, что проблемы произошли на стороне «Сирена Трэвел».

В октябре Басманный суд Москвы арестовал Ибрагима Сулейманова по делу о причастности к двум заказным убийствам: профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004-м. В отчетности «Сирены-Трэвел» за 2024 год бенефициарами компании названы Ибрагим и Расул Сулеймановы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «От IT до тюрьмы».