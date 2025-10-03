Суд в Москве арестовал миллиардера Сулейманова по делу о заказных убийствах

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца (до 2 декабря) бизнесмена Ибрагима Сулейманова, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда. По данным «Ъ», господина Сулейманова подозревают в причастности к двум заказным убийствам: профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ибрагим Сулейманов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ибрагим Сулейманов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заседание по мере пресечения Ибрагима Сулейманова прошло в закрытом режиме. Об этом просил следователь, заявив, что сейчас продолжается сбор доказательств и установление личностей фигурантов. Прессу пустили только на оглашение решения суда. Адвокаты подсудимого после заседания заявили «Ъ», что с обвинением они не согласны и намерены обжаловать решение об аресте. Вину фигурант не признает.

Ибрагим Сулейманов был задержан накануне. 1 октября в Одинцово был задержан предполагаемый исполнитель преступления — криминальный авторитет Абакар Дарбишев. Следователи провели обыск у него дома. Затем задержанного планировали доставить в Москву, но по дороге он умер от сердечного приступа.

Ибрагим Сулейманов имеет две судимости. В 2007 года он вместе с партнером Тетевосом Суриновым был осужден на 11 лет по делам о мошенничестве и легализации денежных средств. Суд установил, что в 2002 году бизнесмены незаконно продали оборудование аэропорта «Казань» на сумму свыше $4,5 млн — активы принадлежали предприятию «Росавиаконсорциум». Ибрагим Сулейманов освободился из колонии по УДО в 2015 году.

Господин Сулейманов был зятем одного из создателей ЮКОСа Платона Лебедева, и, возможно, через доверенных лиц владел несколькими компаниями, занимающимися в том числе туристическим бизнесом. Согласно информации из базы данных «Спарк», господин Сулейманов владеет долями в ООО «Миксвел», ООО «Универсус» и ООО «Авто Вал», которой ранее принадлежали 20% акций компании «Сирена-трэвел».

Ефим Брянцев