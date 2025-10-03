От IT до тюрьмы

В пятницу, 3 октября, в Москве начались аресты предполагаемых участников дагестанской ОПГ. В СИЗО среди десятка фигурантов был отправлен Ибрагим Сулейманов, считающийся бенефициаром таких крупных IT-компаний, как «Сирена-трэвел» и «Миксвел». Следственный комитет обвиняет его в причастности к целой серии убийств и покушений, связанных с авиаотраслью, где долгое время работал влиятельный фигурант. Ему грозит пожизненный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ибрагим Сулейманов дал показания о своей невиновности

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ибрагим Сулейманов дал показания о своей невиновности

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что масштабная операция в отношении предполагаемых участников ОПГ была проведена 1 октября. В ее рамках обыски и задержания сотрудники Главного управления угрозыска МВД, ФСБ и спецназа Росгвардии под общим руководством следователей-«важняков» СКР провели не только в столичном регионе, но и, например, в Дагестане. Для этого в Махачкалу был отправлен спецборт с четырьмя десятками силовиков. В столицу он вернулся переполненный фигурантами. Часть из них после разбирательства отправили в ИВС на Петровку, 38, а часть отпустили, получив свидетельские показания.

Но особо масштабные мероприятия все-таки прошли в подмосковном Одинцово, где расположены загородные дома влиятельных выходцев из Дагестана.

В элитных поселках, как рассказывают источники “Ъ”, были задержаны, например, Ибрагим Сулейманов и Абакар Дарбишев, которого в СМИ называют лидером ОПГ.

После изъятия из домов документов, денег и других ценностей, господ Сулейманова и Дарбишева отправили в Москву. Однако последнего живым не довезли. Авторитетный кавказец, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа. На проблемы с сердцем жаловался и Ибрагим Сулейманов, которому в ИВС пару раз вызывали скорую помощь.

З октября следователи Главного следственного управления (ГСУ) СКР, специализирующиеся на расследовании особо тяжких преступлений прошлых лет, предъявили господину Сулейманову и другим задержанным вместе с ним фигурантам (по разным данным, их может быть от 10 до 15 человек) официальные обвинения, после чего спецназ доставил их в Басманный райсуд (разбирательства на время ремонта проводятся в Тверском или Мещанском судах).

Слушания, на которые собрались десятки журналистов, прошли за закрытыми дверями. Следователи мотивировали соответствующие ходатайства обеспечением безопасности участников разбирательства, а также тем, что еще далеко не все фигуранты установлены и задержаны силовиками.

Вначале, впрочем, арестован был родственник Абакара Дарбишева Муххамед Дарбишев, проживающий в Кизилюрте. Молодой человек, которому инкриминировали покушение на убийство, свою вину не признал, а от дачи показаний категорически отказался. Такой же позиции, уверяют источники “Ъ”, придерживались и большинство других фигурантов.

Ибрагима Сулейманова из дагестанского села Рутул также взяли под стражу без представителей СМИ. Его адвокаты, покидая зал, заявили, что все судебно-следственные действия, включая сам факт привлечения бизнесмена к уголовной ответственности и его арест, будут обжалованы.

По данным источников “Ъ”, Ибрагим Сулейманов пока обвиняется в причастности к двум убийствам: профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 года, которому в Москве в подъезде дома на улице Гарибальди нанесли 12 ножевых ранений, и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля, возглавлявшего затем организацию арбитражных управляющих. Последний был застрелен из пистолета ТТ у офиса на Старой Басманной улице столицы в апреле 2004 года. Кроме того, следствие проверяет причастность фигуранта еще к целому ряду преступлений, в том числе к подготовке убийства адвоката, за которым уже было установлено наблюдение.

В обвинении говорится, что господин Сулейманов выступал именно организатором двух убийств и покушения. За это, согласно УК, ему грозит пожизненный срок или смертная казнь (ее исполнение в России приостановлено).

Сам Ибрагим Сулейманов причастность к тяжким преступлениям отрицает. По данным “Ъ”, в связи с этим он дал развернутые показания. В свою очередь, источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, опровергают сообщения СМИ о том, что Абакар Дарбишев дал показания на Ибрагима Сулейманова, послужившие основанием для его задержания.

Ранее Ибрагим Сулейманов уже привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году бывшего гендиректора Российской футбольной премьер-лиги и руководителя ОАО «ФПГ "Российский авиационный консорциум"» Татевоса Суринова и его заместителя по ФПГ Ибрагима Сулейманова признали виновными в мошенничестве при закупке автоматизированной системы управления воздушным движением французской фирмы Thomson и отмывании денег и приговорили к десяти годам шести месяцам и десяти годам четырем месяцам заключения соответственно. В следующем году им увеличили наказание до 12 и 11 лет за махинации с недвижимостью. Из колоний строгого режима фигурантам удалось освободиться условно-досрочно через несколько лет.

Николай Сергеев, Ефим Брянцев