Сотни людей вышли на протесты против ICE в Милане перед открытием Олимпиады

В Милане прошли протесты против присутствия в Италии агентов американской иммиграционной таможенной службы (ICE). Сотни людей вышли на демонстрации перед началом церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр, передает Reuters.

Протестующие скандировали лозунги против ICE и поджигали фаеры. Демонстранты также призывали прибывших с визитом в Италию вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио вернуться в Соединенные Штаты.

США направили в Италию агентов ICE для охраны на время Олимпиады, которая будет проходить 6–22 февраля в Милане и Кортине. После убийства двух жителей Миннесоты сотрудниками миграционной полиции протесты против действий ICE прошли в нескольких штатах США.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Прилетело из Миннеаполиса».