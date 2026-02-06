В Таганроге перевозчиков оштрафовали за срывы рейсов

В Таганроге выявили нарушения расписания и невыполнение рейсов на девяти городских автобусных маршрутах. К трем транспортным компаниям применили штрафные санкции, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным властей, управление транспорта провело серию проверок работы общественного транспорта с 2 по 6 февраля. Комиссия проверила маршруты 6, 14, 35 и 73-Б на конечной остановке ПМК. Инспекция обнаружила срывы рейсов и нарушения графика движения.

После жалоб горожан на работу водителей автобусов, следующих к школе №39, транспортное управление провело внеочередную проверку. На конечной остановке у образовательного учреждения выявили невыполнение рейсов по маршрутам 11, 13, 17-К, 30 и 39.

Кроме того, специалисты проверили маршрут 73-Б между ПМК и площадью Авиаторов. Пропуски рейсов выявили на маршруте 36-В у онкологического диспансера на Московской улице.

По итогам всех проверок составлены акты нарушений. Штрафные санкции применены к компаниям «Пассажиртранс», «Автоколонна 1423» и «Автолайн-КО» за несоблюдение условий муниципальных контрактов.

Константин Соловьев