В Ростове выписали из больницы пострадавшую при атаке БПЛА в Новороссийске

В Ростове-на-Дону выписали 42-летнюю местную жительницу после 190 дней лечения на аппарате искусственной вентиляции легких. Женщина пострадала во время атаки беспилотника в Новороссийске в мае 2024 года.

Сейчас пациентка дышит самостоятельно, находится в сознании и может разговаривать с родственниками, сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области. Сразу после атаки дронов медицинскую помощь семье предоставили врачи Новороссийска и Краснодара, после чего пострадавших доставили в Ростов-на-Дону. У женщины диагностировали тяжелейшую минно-взрывную комбинированную травму, множественные переломы и ожоги, которые потребовали трансплантации кожи.

После выписки ростовчанка должна пройти этап длительной реабилитации.

Константин Соловьев