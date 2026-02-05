В Ростовской области в январе объем выдачи ипотеки вырос почти в три раза

В Ростовской области в январе 2026 года объем ипотечных выдач составил почти 800 млн руб., что в 2,7 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. Это следует из статистики, опубликованной пресс-службой ВТБ.



По данным экспертов, рост кредитования в регионе отражает общероссийскую динамику. По предварительным оценкам, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили около 430 млрд руб. на покупку жилья в ипотеку, максимальный показатель для первого месяца года за всю историю наблюдений. Уточняется, что он более чем в три раза превышает результат января 2025 года и более чем в 1,5 раза — января 2024 года.

Специалисты отмечают, что ключевым фактором роста в начале года стал повышенный интерес к программам господдержки на фоне предстоящего обновления условий с 1 февраля, прежде всего к семейной ипотеке.

«Для Ростовской области январь оказался нетипично активным месяцем для ипотечного рынка. Мы видим, что часть клиентов завершала сделки, отложенные с конца прошлого года, а другие принимали решение о покупке жилья уже в начале января», — приводят в пресс-службе слова Максима Алексеева, заместителя управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу.