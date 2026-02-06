Число операций через СБП выросло почти в полтора раза за год

В 2025 году в России совершили 18,3 млрд операций через Систему быстрых платежей. Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Всего через СБП прошло 103 трлн руб., то есть в 1,5 раза больше год к году. Это следует из данных Банка России.

Наибольшая активность зафиксирована в четвертом квартале. Число операций за этот период превысило 4,9 млрд, сумма — 29,1 трлн руб. Самой популярной операцией остаются переводы между гражданами. С октября по декабрь товары и услуги по СБП оплачивали в 1,2 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Среднее количество операций по СБП в сутки в прошлом году составило 50 млн. Это на треть больше год к году. Число предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, достигло 3 млн.