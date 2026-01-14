Участники УК «Дело» не смогли переизбрать гендиректора

На внеочередном общем собрании участников ООО «УК "Дело"» 14 января не удалось переизбрать гендиректора, следует из сообщения основателя и владельца 50% «Дела» Сергея Шишкарева в его Telegram-канале.

В 2019 году 30% группы «Дело» получил «Росатом», увеличивший в 2022 году долю до 49%. В декабре 2024 года партнеры заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого ТМХ выкупал у Сергея Шишкарева 1% в УК «Дело» и получал право назначать гендиректора, которым вскоре стал Алексей Лебедев. Продолжение сделки предполагало выход одного из партнеров из капитала УК «Дело», но соглашение с ТМХ могло быть развернуто вспять, если в течение года сторонам не удавалось договориться. К концу 2025 года стало известно, что партнеры договориться не смогли из-за разногласий в оценке доли «Росатома».

Сергей Шишкарев в своем сообщении напоминает, что назначение Алексея Лебедева было продиктовано логикой договоренностей с «Росатомом» и ТМХ, а его пребывание во главе компании ограничено сроком переговоров. «Нахождение в должности гендиректора Алексея Лебедева, представляющего ТМХ, нарушает достигнутые в декабре 2024 года договоренности и, что самое главное, не имеет перспектив для ГК "Дело"»,— пишет господин Шишкарев. Господин Лебедев, уточняет он, готов подписать соглашение о расторжении трудового договора при соответствующих решениях участников.

Как сообщил Сергей Шишкарев, он заблаговременно внес на рассмотрение трех кандидатов, но партнеры из «Росатома» проголосовали против всех и не внесли своих предложений. Господин Шишкарев уточнил, что совет директоров переизбрали, сохранив паритет — по три представителя от него и от «Росатома», господина Лебедева в совете директоров госкорпорация заменила на своего сотрудника. В ГК «Дело» “Ъ” уточнили, что Алексей Лебедев пока остается гендиректором УК «Дело». В «Росатоме» от комментариев отказались.

Подробнее — в материале “Ъ” «Не в этом "Дело"».

Наталья Скорлыгина