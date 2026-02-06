Парусность связали с пенисностью

В ближайшее время Всемирному антидопинговому агентству (WADA), кажется, придется заняться очень деликатной проблемой. WADA пообещало разобраться с информацией о якобы обнаруженном новом способе прыгунов на лыжах с трамплина увеличивать парусность своих костюмов. Он заключается в инъекциях гиалуроновой кислоты в пенис, увеличивающих не только его, но и допустимые размеры комбинезона конкретного спортсмена, что может прибавить к дальности полета несколько метров. Назревающий скандал в виде, в котором манипуляции с экипировкой — вполне привычное явление, уже назвали «Пенисгейтом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Borut Zivulovic / Reuters Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Рядовая пресс-конференция представителей Всемирного антидопингового агентства накануне состоявшегося 6 февраля официального открытия Олимпиады в Кортина-д’Ампеццо превратилась в информационный хит благодаря одной-единственной поднятой на ней теме. И президент WADA Витольд Банька, и его генеральный директор Оливье Ниггли пообещали разобраться с информацией о якобы новом способе читинга в прыжках на лыжах с трамплина. Господин Ниггли, правда, предупредил, что не уверен, что он относится к компетенции именно головной антидопинговой организации, учитывая его специфику. Но пока только она хоть как-то отреагировала на тему, уже достаточно активно обсуждаемую, например, на профильных сайтах, посвященных зимним видам, и даже успевшую получить название «Пенисгейт».

Начался он с январской публикации в издании Bild. В ней рассказывалось о якобы изобретенной недавно методике, с помощью которой целый ряд прыгунов добивается улучшения результатов. Она заключается в инъекциях гиалуроновой кислоты или парафина, не входящих в список запрещенных препаратов WADA, в пенис. С помощью них спортсмены на время увеличивают размеры органа.

То, что любителю кажется какой-то или забавной, или глупой шуткой, профессионал, знакомый с особенностями прыжков с трамплина, воспримет совершенно иначе. В них предъявляются чрезвычайно жесткие требования к экипировке спортсменов, то есть к комбинезонам. Это делается для того, чтобы стандартизировать их и исключить необоснованное преимущество во время соревнований. Именно конструкция комбинезона обеспечивает огромную, далеко за 100 м, дальность прыжков элитных атлетов. После отталкивания они принимают V-образное положение, как бы прижимаясь к лыжам, а костюм, слегка растягиваясь, превращается во что-то вроде крыла, поддерживающего спортсмена в воздухе.

Чем больше площадь соприкосновения с костюмом — тем выше парусность.

Международная федерация лыжных видов, контролируя ее уровень, «привязывает» размеры экипировки к габаритам ее носителей и запрещает применение слишком просторных комбинезонов, которые можно сильно растянуть. Максимально разрешенный зазор между их поверхностью и различными частями тела — от двух до четырех сантиметров, в области паха — три. Контроль осуществляется с помощью измерений атлетов перед очередным сезоном 3D-сканером. На них они обязаны являться одетыми в «эластичное, плотно прилегающее к телу белье». Кроме того, контрольные проверки проводятся во время крупных турниров.

Прыгуны с трамплина уже неоднократно пытались обмануть систему. Еще в начале десятилетия выяснилось, что ряд спортсменов, чтобы «сэкономить» сантиметры на ткань, на проверках подкладывают в трусы посторонние предметы — теннисные мячи, туалетную бумагу, мочалки. Помимо этого, некоторые из них приспособились по ходу сезона резко худеть, игнорируя требование подгонять костюм под фигуру.

Из-за такого рода манипуляций на предыдущей зимней Олимпиаде — в Пекине в 2022 году — случилось грандиозное ЧП в командных соревнованиях. Тогда дисквалификации за мошенничество с комбинезонами подверглись сразу четыре сильные сборные — Германии, Японии, Норвегии и Австрии, а их отстранение позволило взять нежданное серебро российской команде.

В прошлом году трехмесячной дисквалификацией за манипуляции с экипировкой с использованием швейной машинки были наказаны два известных норвежских прыгуна — Мариус Линнвик и Йоханн Андре Форфанг.

Пока информация Bild фактами не подтверждена, но те, кто увлекся «Пенисгейтом», уже с удовольствием делятся данными из проведенного научным журналом Frontiers актуального исследования.

Два сантиметра, добавленные костюму для прыжков на лыжах с трамплина, увеличивают как тягу, так и подъемную силу примерно на пять процентов, что эквивалентно прибавке к дальности полета аж в 5,8 м.

А The Guardian не сомневается, что в ситуацию стоит вникнуть все же WADA. Ведь по уставу оно обязано бороться со всеми методами, «угрожающими здоровью спортсменов» и «противоречащими духу спорта».

Алексей Доспехов