Прыгуны с трамплина могли увеличивать пенисы ради повышения дальности полета

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что в ведомстве проверят информацию о том, что прыгуны с трамплина якобы применяют инъекции гиалуроновой кислоты в пенис для улучшения спортивных результатов, передает The Guardian. Господин Банька заявил, что прыжки с трамплина очень популярны в Польше

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банка

Фото: Denis Balibouse / Reuters Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банка

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В январе германский таблоид Bild писал, что некоторые прыгуны вводили себе в пенис гиалуроновую кислоту перед тем, как их замеряли для подбора специальных соревновательных костюмов.

«Каждый лишний сантиметр костюма имеет значение. Если площадь поверхности вашего костюма всего на 5% больше, вы полетите дальше»,— отметил директор по соревнованиям в прыжках с трамплина среди мужчин FIS Сандро Пертиле. При этом директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси заявил BBC, что «нет никаких признаков, а тем более доказательств, что кто-либо когда-то использовал инъекции гиалуроновой кислоты для получения конкурентного преимущества». Как пишет Bild, при этом некоторые страны приветствовали бы проведение еще одного замера спортсменов — прямо перед соревнованием.

Гиалуроновая кислота не запрещена в спорте, ее введение может использоваться для временного увеличения окружности пениса на 1–2 см. Это, в свою очередь, увеличило бы площадь поверхности костюма прыгуна во время соревнований, что, как отмечают в Международной федерации лыжного спорта (FIS), может улучшить длительность полета в воздухе во время прыжка.

Яна Рождественская