ФНС хочет обанкротить осужденного за хищения курского бизнесмена

Арбитражный суд Курской области рассматривает заявление регионального управления ФНС о признании банкротом местного индивидуального предпринимателя Виталия Синьговского, осужденного за хищения на строительстве линий обороны в регионе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сумма требований налоговиков составляет 971,9 тыс. руб. Они образовались в результате неуплаты предпринимателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также налогов за 2024 и 2025 годы.

Суд оставил иск без движения, поскольку он был подан с нарушением требований: к нему не был приложен документ, подтверждающий внесение на счет арбитража средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Нарушения налоговой было предложено устранить до сегодняшнего дня, 6 февраля. Согласно картотеке арбитражных дел, УФНС по Курской области подал ходатайство о продлении процессуального срока. Решения по нему суд пока не принял.

В конце декабря 2025 года Сбербанк потребовал обанкротить компанию Виталия Синьговского — ООО «Сиэми». Сумма требований составляла 34 млн руб. Иск был принят к производству. Ближайшее заседание по делу запланировано на 24 февраля.

В начале ноября прошлого года Ленинский райсуд Курска признал Виталия Синьговского виновным в хищении группой лиц 152,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений в регионе (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Бизнесмен не стал обжаловать приговор.

Сегодня в Ленинский райсуд Курска также поступили три уголовных дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток. По версии следствия, экс-чиновникам дали взятку в 12,9 млн руб. за покровительство местных фирм ООО «Стройтехногрупп» Виктора Головченко и ООО «Евроклимат 2000» Евгения Зайцева.

Еще 8 млн руб. они получили за заключение договора подряда с аффилированным с экс-депутатом Курской облдумы Максимом Васильевым ООО «КТК сервис» на строительство оборонительных сооружений в регионе за 192 млн руб. Васильев был осужден в конце прошлого года за хищения на возведении фортификаций на 152,8 млн руб. Он обжаловал приговор в январе.

Кроме того, в суд поступило дело в отношении главы местного ООО «Кремень» Игоря Ругаева, которого обвиняют в хищении средств, выделенных на возведение линий обороны.

Егор Якимов