Наряд на обнал

Ленинский райсуд Курска признал двух жителей региона, 47-летнего Дмитрия Квача и 54-летнюю Инну Устюгову, виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из текста приговора, с которым ознакомился “Ъ”, им назначено пять лет и три года лишения свободы в колонии общего режима.

Как рассказывал “Ъ”, расследованием уголовного дела занималось региональное управление Следственного комитета России (СКР). В его основу легли обстоятельства исполнения крупных госконтрактов АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) на комплекс общестроительных работ по возведению жилья на более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники на территории военного городка Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Управление заключило их в 2014–2015 годах с московской компанией ООО «Лидера». Через год к исполнению контракта через подконтрольное ООО «ТерминалСтройПроект» в качестве субподрядчика было привлечено курское ООО «Лорест». Компания должна была ремонтировать ограждения строительных площадок и очищать их от снега, льда и мусора, а также обустраивать места складирования груза и убирать бытовые помещения — душевые и пункты приема пищи.

Как посчитало следствие, бенефициар фирмы «Лорест» Дмитрий Квач и работавшая на него бухгалтер Инна Устюгова изначально собирались похитить деньги: заказчику якобы были предоставлены акты выполненных работ, которые на деле не исполнили. Ущерб следствие оценило в 13,9 млн руб.

В 2023 году Ленинский райсуд Курска в первый раз закончил рассмотрение этого дела обвинительным приговором. Тогда фигуранты получили те же пять лет и три года, после чего их взяли под стражу. Через полгода приговор отменили. Курский областной суд установил, что генподрядчик «Лидера» самостоятельно принял и оплатил уборку, исполненную его сотрудниками.

Апелляционная инстанция подчеркнула, что в первом приговоре не была дана оценка показаниям подсудимых, которые признались, что обналичивали и возвращали деньги контрагентам, а также не установлена роль в преступлении других фигурантов. В итоге дело вернули на повторное слушание.

Чуть раньше отмены приговора главу компании-генподрядчика «Лидера» Константина Молодкина приговорили к пяти годам колонии за растрату авансового платежа в 300 млн руб. по контракту на строительство общежитий для военных и хищение 85 млн руб. при строительстве полигона Омского автобронетанкового инженерного института.

В прошлом году в рамках пересмотра дела в Курске суд неожиданно изменил меру пресечения Дмитрию Квачу. В СИЗО его отправили из-за того, что он пропустил несколько заседаний по болезни. В итоге второй приговор Квач выслушал, находясь под стражей, а на Устюгову надели наручники после назначения наказания.

Адвокат Инны Устюговой Николай Финошин сказал “Ъ”, что считает приговор незаконным и подал на него апелляционные жалобы.

В них говорится, что суд и следствие при новом рассмотрении проигнорировали указания апелляционной инстанции, которая установила существенные нарушения в деле. По мнению защиты, деньги у ГУОВ не похищались, а возвращались наличными представителям генподрядчика, что исключает состав мошенничества. Кроме того, представитель ГУОВ во время допроса в суде заявил, что все указанные в деле платежи были совершены правомерно.

Апелляционные жалобы пока не переданы в Курский облсуд на рассмотрение. К моменту слушаний в апелляции могут истечь сроки давности уголовного преследования: первые платежи курская компания получала в феврале 2016 года.

Сергей Толмачев, Воронеж