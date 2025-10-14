Больничный закончился в СИЗО

Как стало известно «Ъ», суд в Курске ужесточил меру пресечения для фигуранта уголовного дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа. Подсудимый, которому вменяется в вину участие в мошеннической краже 14 млн руб. у структуры Минобороны, отправлен под стражу после того, как пропустил несколько заседаний по болезни. Его защита настаивает, что суд неверно истолковал полученные из поликлиники медицинские документы, и добивается освобождения в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Курска по ходатайству следствия изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу Дмитрию Квачу, который обвиняется в хищении 14 млн руб. у структуры Министерства обороны РФ — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Согласно судебным документам, с которыми ознакомился «Ъ», он заключен в СИЗО-1 на два месяца.

Ужесточение меры пресечения произошло при повторном рассмотрении уголовного дела об особо крупном мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа с участием зарегистрированного в Курске ООО «Лорест» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Под стражу Дмитрия Квача взяли после того, как он не явился на пять судебных заседаний по болезни. Удовлетворяя ходатайство прокурора, суд посчитал, что обвиняемый фактически нарушил меру пресечения без уважительных причин.

По мнению суда, предоставленные им листки нетрудоспособности не могут объективно свидетельствовать о невозможности участия в разбирательстве, а его общее самочувствие, согласно сообщениям из поликлиники, позволяет присутствовать при рассмотрении.

Адвокат господина Квача Сергей Прокопов подал на решение апелляционную жалобу. Он настаивал, что суд необоснованно принял во внимание письменные сообщения из поликлиники и не учел суть медицинского заключения из листка нетрудоспособности. Апелляционная инстанция не приняла доводы защиты. Теперь адвокат обжалует решение об аресте своего доверителя в кассации.

Уголовное дело рассматривается в судах уже более трех лет. Кроме предпринимателя Дмитрия Квача подсудимой по нему выступает бухгалтер Инна Устюгова. Следствие считает их бенефициарами компании «Лорест». Как рассказывал «Ъ», речь в уголовном деле идет о строительстве в 2014–2016 годах более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники на территории военного городка Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге для ГУОВ.

Генподрядчиком проектов общей стоимостью более 3,8 млрд руб. была строительная компания «Лидера», которая через подконтрольное ООО «ТерминалСтройПроект» передала курской фирме «Лорест» часть вспомогательных работ на ремонт ограждений строительных площадок, на очистку их от снега, льда и мусора, а также на обустройство мест складирования груза и уборку душевых и пунктов приема пищи.

По версии регионального Следственного комитета, договоры субподрядов были мнимыми и по ним составлялись ложные акты выполненных работ.

Благодаря фиктивным документам, как считает следствие, на счета «Лореста» были переведены более 14 млн руб., хотя компания фактически ничего не делала.

В августе 2023 года Ленинский райсуд Курска признал Дмитрия Квача и Инну Устюгову виновными и приговорил их к пяти и трем годам колонии соответственно. В начале прошлого года этот приговор был отменен, подсудимые освобождены из-под стражи, а дело возвращено в прокуратуру. Принимая такое решение, Курский облсуд установил, что хищение денег ГУОВ совершили иные лица и иным способом, а суд первой инстанции не принял во внимание показания подсудимых о том, что они не крали деньги, а лишь обналичивали их в интересах третьих лиц. Как сказано в определении апелляционной инстанции, без установления причастных к хищениям невозможно квалифицировать действия Дмитрия Квача и Инны Устюговой.

Впрочем, в мае этого года дело против них вернулось на новое рассмотрение в той же редакции. Подсудимым все так же вменяют в вину мошенничество, но теперь в деле фигурируют причастные к хищениям неустановленные лица из «Лидеры» и «ТерминалСтройПроекта», материалы по которым выделены в отдельное производство. Как рассказал «Ъ» адвокат Инны Устюговой Николай Финошин, в суд было подано ходатайство о повторном возврате дела в прокуратуру, так как в нем не устранены выявленные областным судом нарушения. Прошение защиты оставлено без удовлетворения.

Сергей Толмачев, Воронеж