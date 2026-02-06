Число отравившихся в школе в Петербурге выросло до 37

В Санкт-Петербурге число учащихся и сотрудников, обратившихся за медицинской помощью после отравления в школе, увеличилось до 37. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора. Инфекцию также выявили у сотрудника пищеблока АО «КСП "Волна"».

На стационарном лечении остаются шесть человек. Лабораторные исследования подтвердили наличие норовирусной инфекции у заболевших и контактных лиц. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжает комплекс противоэпидемических мероприятий.

Инцидент зафиксировали 4 февраля после обеда в школьной столовой. В городе возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.