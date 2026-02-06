Потери Amazon, Google и Microsoft на этой неделе могут достичь $900 млрд

По оценкам аналитиков, только на этой неделе Amazon, Google и Microsoft могут потерять в общей сложности $900 млрд рыночной капитализации из-за чрезмерных затрат на ИИ.

Эксперты отмечают, что распродажа акций высокотехнологичных компаний происходит из-за опасений «пузыря ИИ» — если затраты на эти технологии не оправдаются, у компаний вырастут убытки и долговая нагрузка. «Опасения по поводу пузыря ИИ снова усиливаются,— цитирует Financial Times Брента Тилла, аналитика инвесткомпании Jefferies.— Поэтому сейчас все, что говорят компании (о своих результатах.— “Ъ”), не имеет принципиального значения».

По мнению Дека Малларки, директора компании SLC Management, управляющей активами на $300 млрд, «увеличение капитальных затрат говорит о том, что для реализации стратегий в области ИИ может потребоваться больше времени, и это не очень приятная новость для инвесторов, которые уже ждут первых доходов от ИИ-проектов».

По итогам вчерашних торгов в США акции интернет-гиганта Amazon подешевели на 4,4%, а ночью в ходе внебиржевых торгов — еще на 7,4%, после того как компания отчиталась о росте прибыли и выручки, а также сообщила об увеличении затрат на ИИ до $200 млрд. Ранее акции Google и Microsoft упали на 2% и 6% соответственно после объявления этими компаниями о росте затрат на капитальные вложения в ИИ.

Евгений Хвостик