Google намерен удвоить капитальные затраты на инфраструктуру ИИ

В 2026 году компания Alphabet, которой принадлежит Google, намерена значительно увеличить расходы на инфраструктуру, связанную с развитием искусственного интеллекта. В частности, как сообщает Business Insider, речь идет об увеличении затрат до $175-185 млрд, в основном на чипы и центры обработки данных.

Запланированные расходы вдвое превышают аналогичный показатель 2025 года, который, по предварительным данным, составит $91-93 млрд. Компания объяснила значительное увеличение расходов удовлетворением спроса со стороны клиентов. В Alphabet также считают, что «инвестиции в ИИ и инфраструктуру способствуют росту выручки и развитию всех направлений».

Business Insider обращает внимание, что после публикации отчета Google его акции упали на 2%. Аналогичная картина наблюдается и с Microsoft. На новости о более высоких, чем ожидалось, капитальных затратах рынок отреагировал падением акций на 6%. Инвесторы выразили обеспокоенность по поводу портфеля заказов Microsoft, почти половина которого приходится на одного клиента — компанию OpenAI.

Подобного развития событий еще в декабре 2025 года ожидали биржевые аналитики. По их мнению, в 2026 году инвесторы могут снизить активность в отношении акций компаний, связанных с технологиями ИИ. При огромных затратах на разработку технологий сфера их применения ограничена, а также существуют сомнения, будут ли потребители в конечном итоге платить за эти услуги.

Влад Никифоров