Бренд «Столица Золотого кольца» отразят на въездных стелах в Ярославскую область

На въездах в Ярославскую область установят стелы в едином стиле с надписью «Ярославль — столица Золотого кольца». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Современные конструкции установим на границах региона, в том числе на трассе М8, где планируется расширение магистрали. Новые стелы будут выполнены в едином стиле и станут яркой визитной карточкой для гостей. В оформлении используем ключевые символы области – медведя с секирой, гербы всех 19 округов, а также надпись "Ярославль – столица Золотого кольца"»,— написал губернатор.

Также к началу туристического сезона приведут в порядок существующие въездные знаки в округах. Для всех стел смонтируют архитектурную подсветку. Как подчеркнул Михаил Евраев, власти региона хотят создать «запоминающиеся объекты, которые с первых минут формируют образ гостеприимного и ухоженного региона».

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарный знак «Столица Золотого кольца» был зарегистрирован в 2012 году физическим лицом. В 2016 году он был передан мэрии Ярославля, которая в настоящее время является правообладателем. В январе 2026 года правительство России сообщило, что в состав туристического маршрута «Золотое кольцо России» включат 49 новых населенных пунктов.

Алла Чижова