14 жильцов дома в Воронеже остаются в ПВР спустя два месяца после атаки ВСУ

В пунктах временного размещения на территории Воронежа остаются 14 жильцов дома в Левобережном районе, который пострадал при атаке ВСУ два месяца назад, 10 декабря 2025 года. Месяцем ранее речь шла о 16 горожанах. Как сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале, в многоэтажке продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В пострадавшем доме 237 квартир и два подъезда. В одном из них заменили оконные блоки и фурнитуру, идет монтаж новых балконных рам и лоджий. Второй получил более серьезные разрушения, поэтому его пришлось временно расселить. Для него изготовили оконные конструкции. По словам Сергея Петрина, когда закончатся сильные морозы, монтаж продолжится. Также специалисты уже осмотрели лифт и определили объем работ по его восстановлению. Параллельно подрядчик расчистил расселенный подъезд от поврежденных конструкций. По итогам дополнительного технического обследования вносятся корректировки в разработанный ранее проект его восстановления. Подрядчик планирует восстановить плиты перекрытия на 14 и 15 этажах, плиты покрытия на лестничной клетке, вентиляционную шахту, а также отремонтировать кровлю.

Мэр добавил, что временно отселенные жильцы пострадавших квартир получат компенсацию за оплату отопления. По остальным услугам счета будут выставляться по фактическому потреблению.

Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к Воронежу в 20:52 10 декабря. Ее обломки упали в левобережной части города. 80 жильцов одного из пострадавших домов были эвакуированы. 17 из них провели ночь в ПВР. На следующий день после атаки Сергей Петрин заявил, что на восстановление многоэтажки может уйти около месяца. Сегодня он пояснил, что ряд работ приостанавливался из-за морозов.

Алина Морозова