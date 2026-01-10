Спустя месяц после атаки ВСУ на дом в Воронеже в ПВР остаются 16 человек

В пунктах временного размещения (ПВР) на территории Воронежа остаются 16 жильцов дома в Левобережном районе, который пострадал при атаке ВСУ вечером 10 декабря. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в мэрии облцентра.

В пострадавшей многоэтажке 237 квартир и два подъезда. В одном из них заменили окна порядка 40 квартир. Расселение не потребовалось. Второй получил более серьезные разрушения, поэтому собственников временно расселили. От проживания в маневренном жилфонде они отказались.

Специалисты Воронежского государственного технического университета провели визуальное и инструментальное обследование конструкций. На основании заключения разрабатываются два проекта: демонтажа поврежденных объектов и восстановительных работ. По завершении проектирования будут известны сроки устранения повреждений.

Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к Воронежу в 20:52 10 декабря. Ее обломки упали в левобережной части города. 80 жильцов одного из пострадавших домов были эвакуированы. 17 из них провели ночь в ПВР. На следующий день после атаки мэр Сергей Петрин заявил, что на восстановление многоэтажки может уйти около месяца.

Алина Морозова