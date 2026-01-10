Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Спустя месяц после атаки ВСУ на дом в Воронеже в ПВР остаются 16 человек

В мэрии Воронежа рассказали о ходе работ в поврежденном ВСУ доме на левом берегу

В пунктах временного размещения (ПВР) на территории Воронежа остаются 16 жильцов дома в Левобережном районе, который пострадал при атаке ВСУ вечером 10 декабря. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в мэрии облцентра.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В пострадавшей многоэтажке 237 квартир и два подъезда. В одном из них заменили окна порядка 40 квартир. Расселение не потребовалось. Второй получил более серьезные разрушения, поэтому собственников временно расселили. От проживания в маневренном жилфонде они отказались.

Специалисты Воронежского государственного технического университета провели визуальное и инструментальное обследование конструкций. На основании заключения разрабатываются два проекта: демонтажа поврежденных объектов и восстановительных работ. По завершении проектирования будут известны сроки устранения повреждений.

Губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к Воронежу в 20:52 10 декабря. Ее обломки упали в левобережной части города. 80 жильцов одного из пострадавших домов были эвакуированы. 17 из них провели ночь в ПВР. На следующий день после атаки мэр Сергей Петрин заявил, что на восстановление многоэтажки может уйти около месяца.

Алина Морозова

Фотогалерея

Как Воронеж выглядел после самой тяжелой атаки БПЛА с начала спецоперации

Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

