Последствия украинского удара по Воронежу 10 декабря: главное
При поражении воздушной цели повреждены дома в Воронеже, эвакуировали 80 человек
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале подробности о последствиях сбития над Воронежем «скоростной воздушной цели» после объявления угрозы «опасности ракетного удара».
Жанровое фото
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
- По официальным данным властей, в левобережной части Воронежа в «результате падения обломков сбитой воздушной цели» зафиксированы повреждения остекления и фасадов нескольких многоэтажек.
- В одном из «малонаселенных домов» обвалилась часть лестничной клетки.
- В административном здании произошло возгорание, его уже потушили.
- Для обеспечения безопасности, 80 жильцов домов, попавших в зону инцидента, были временно эвакуированы, им предоставлен пункт временного размещения в местном образовательном учреждении.
- Пострадавших нет, ожному воронежцу потребовалась помощь «из-за обострения хронического заболевания, вызванного стрессом». Об этом сообщили представители городских служб.
- После сбития повреждены электросети. Жители более 16 улиц остались без света.
- Повреждены сети теплоснабжения. Власти предупредили, что возможно «снижение температуры теплоносителя» в домах на Левом берегу и в части Правого берега. Специалисты приступили к восстановительным работам.
Губернатор в 20:52 среды, 10 декабря, сообщил, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили на подлете к Воронежу воздушную цель. С 19:40 до 20:07 в Воронеже действовал режим ракетной опасности. Каких либо официальных фото о последствиях инцидента власти пока не публиковали.
Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что после завершения работ правоохранительных органов рабочие будут закрывать «тепловой контур» и проводить и оценку ущерба для будущего ремонта. «Готовы предоставить жителям временное жилье, сейчас в образовательном учреждении развернут пункт временного пребывания. Направили несколько автобусов муниципального транспортного предприятия. На месте дежурит комбинат благоустройства»,— сообщил глава города в своем Telegram-канале.