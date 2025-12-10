Последствия украинского удара по Воронежу 10 декабря: главное

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале подробности о последствиях сбития над Воронежем «скоростной воздушной цели» после объявления угрозы «опасности ракетного удара».

По официальным данным властей, в левобережной части Воронежа в «результате падения обломков сбитой воздушной цели» зафиксированы повреждения остекления и фасадов нескольких многоэтажек.

В одном из «малонаселенных домов» обвалилась часть лестничной клетки.

В административном здании произошло возгорание, его уже потушили.

Для обеспечения безопасности, 80 жильцов домов, попавших в зону инцидента, были временно эвакуированы, им предоставлен пункт временного размещения в местном образовательном учреждении.

Пострадавших нет, ожному воронежцу потребовалась помощь «из-за обострения хронического заболевания, вызванного стрессом». Об этом сообщили представители городских служб.

После сбития повреждены электросети. Жители более 16 улиц остались без света.

Повреждены сети теплоснабжения. Власти предупредили, что возможно «снижение температуры теплоносителя» в домах на Левом берегу и в части Правого берега. Специалисты приступили к восстановительным работам.

Губернатор в 20:52 среды, 10 декабря, сообщил, что дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили на подлете к Воронежу воздушную цель. С 19:40 до 20:07 в Воронеже действовал режим ракетной опасности. Каких либо официальных фото о последствиях инцидента власти пока не публиковали.

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что после завершения работ правоохранительных органов рабочие будут закрывать «тепловой контур» и проводить и оценку ущерба для будущего ремонта. «Готовы предоставить жителям временное жилье, сейчас в образовательном учреждении развернут пункт временного пребывания. Направили несколько автобусов муниципального транспортного предприятия. На месте дежурит комбинат благоустройства»,— сообщил глава города в своем Telegram-канале.

