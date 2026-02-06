Чем известен генерал-лейтенант Владимир Алексеев

6 февраля в Москве подвергся нападению первый замначальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Алексеев. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-лейтенант Владимир Алексеев

Фото: Министерство обороны России Генерал-лейтенант Владимир Алексеев

Фото: Министерство обороны России

Алексеев Владимир Степанович родился 24 апреля 1961 года в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области (Украинская ССР). В 1984 году окончил Рязанское воздушно-десантное училище.

Службу начал в подразделениях спецназа. В разные годы возглавлял разведывательное управление штаба Московского, а затем Дальневосточного военного округа, был начальником 14-го управления Главного разведывательного управления. В 2011 году назначен первым заместителем начальника Главного управления Генерального штаба. Участвовал в российской операции в Сирии.

В 2016 году Белый дом США ввел санкции в отношении господина Алексеева за «злонамеренные действия в киберпространстве» и вмешательство в выборный процесс страны.

В 2017 году присвоено звание Героя РФ. Среди других наград — орден Святого Георгия IV степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Александра Невского, орден Суворова и два ордена Мужества.

Летом 2023 года во время мятежа ЧВК «Вагнер» назвал действия Евгения Пригожина попыткой госпереворота. Тогда же заявил, что выполнял вместе с компанией боевые задачи с первого дня существования ЧВК «Вагнер» в 2014–2016 годах.