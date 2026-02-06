Россельхозбанк взял под управление «Главпродукт» с активами в Черноземье

Управляющей компанией основного юридического лица ГК «Главпродукт» с активами в Орловской области — ООО «Промсельхозинвест» — назначена структура Россельхозбанка ООО «РСХБ-Финанс». Информация была внесена в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Холдинг «Главпродукт» выпускает мясные, молочные и рыбные консервы. В числе его активов на территории Орловской области — АО «Орелпродукт» и «Объединенные консервные заводы». С 2014 года владельцем «Промсельхозинвеста» значилась американская Universal Beverage Company. В октябре 2024 года по указу президента Владимира Путина холдинг был переведен под управление Росимущества. Основное юрлицо «Главпродукта» передали государству в июле 2025-го — арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу активов, гражданину США Леониду Смирнову.

По данным Rusprofile, АО «Орелпродукт» зарегистрировано в Москве, действует с 2002 года и специализируется на производстве мясных консервов. В 2024-м году выручка предприятия составила 2,71 млрд руб., что на 8,8 % выше уровня 2023 года. При этом чистая прибыль сократилась на 40,5 % до 89,6 млн руб. ООО «Объединенные Консервные Заводы» основано в августе 2005 года в Мценске Орловской области. Предприятие специализируется на переработке и консервировании мяса и мясной продукции. Финансовое положение компании характеризуется отсутствием выручки в 2022–2024 годах. При этом в 2024-м зафиксирован убыток 1,7 млн руб.

Надзорное ведомство указывало, что Леонид Смирнов «из мести» блокировал работу временной администрации, в том числе мешал поставлять продовольствие в зону СВО.

По информации «Ъ», доля «Главпродукта» в сегменте мясных консервов на российском рынке оценивается примерно в 10%, молочных — около 7%, рыбных — до 3%.

