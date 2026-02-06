Каменщик вновь обжаловал в Верховном суде национализацию аэропорта Домодедово

Новую кассационную жалобу с просьбой пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций в Верховный суд России направил Дмитрий Каменщик — бывший бенефициар аэропорта московского Домодедово из Екатеринбурга. Он вновь обжаловал решение о передаче аэропорта государству по иску Генпрокуратуры, следует из материалов дела на сайте суда.

Жалоба была подана 5 февраля. Она сопровождается ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока.

До этого господин Каменщик пытался обжаловать решение в конце января.

В июне 2025 года Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры взыскал активы Домодедово в пользу государства. Ответчиками стали бизнесмен Дмитрий Каменщик и его партнер Валерий Коган. Ведомство считало, что лица с иностранным гражданством управляли стратегическим объектом, что противоречит законодательству. Первый аукцион по продаже аэропорта, начальная цена которого составляла 132,26 млрд руб., не состоялся из-за отсутствия допустимых заявок. Второй аукцион планируется с участием аэропортов Шереметьево и Внуково.

