Каменщик обжаловал в Верховном суде передачу аэропорта Домодедово государству

Бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал жалобу в Верховный суд РФ на решение об отмене решения нижестоящего суда, которое обязало передать аэропорт государству. Жалоба была зарегистрирована 23 января, дата рассмотрения пока не определена.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Арбитражный суд Подмосковья в июне 2025 года вынес решение о взыскании активов Домодедово в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Иск был подан к бизнесмену Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану. Ведомство считало, что лица с иностранным гражданством управляли стратегическим объектом, что противоречит законодательству.

Первый аукцион по продаже аэропорта, начальная цена которого составляла 132,26 млрд руб., не состоялся из-за отсутствия допустимых заявок — была подана только одна, которую не допустили к торгам. Второй аукцион планируется с участием аэропортов Шереметьево и Внуково.

Что известно об экс-владельце Домодедово из Екатеринбурга Дмитрии Каменщике — в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова

